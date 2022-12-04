هل تمت إحالة منة شلبي لمحكمة الجنايات في مصر؟.. النيابة ترد

عادت قضية الفنانة المصرية، منة شلبي إلى الواجهة مجدداً، فقد تم تداول أنباء عن تحويل الممثلة إلى محكمة الجنايات للمحاكمة في مصر، وذلك على خلفية ضبطها بمطار القاهرة قادمة من نيويورك وبحوزتها مواد "مخدرة".

في هذا الشأن، أصدرت النيابة العامة في مصر، اليوم الأحد، بيانا نفت فيه صحة الخبر المتداول بالمواقع الإخبارية بإحالة شلبي إلى محكمة الجنايات، مؤكدة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

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ودعت النيابة العامة كافة المؤسسات الصحافية والإعلامية إلى الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، "باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة".

خبر كاذب

بدوره، نفى أيضاً نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي حقيقة الأمر كل ما يتم تداوله بشأن إحالة شلبي إلى محكمة الجنايات، مشيراً إلى أنه خبر كاذب وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعة، بحسب ما نشره موقع "إي تي" بالعربي.

وكانت النيابة العامة، قد سبق وأصدرت قرارا بإخلاء سبيل بطلة "بطلوع الروح"، بعد استجوابها في مطار القاهرة وهي عائدة من الولايات المتحدة، بعدما سددت مبلغ 50 ألف جنيه مصري.

فيما أصدرت جمارك مطار القاهرة لاحقا بياناً أوضحت فيه أنها ضبطت بحوزتها "كوكتيلاً متنوعاً من المخدرات"، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب طائرة قادمة من نيويورك.

وأضافت أن مأمور الجمرك ضبط الفنانة أثناء محاولتها الخروج من الصالة، لكنها أنكرت أن بحوزتها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم.

غير أنه تبين لاحقا بتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة أشياء مريبة (كثافات عضوية)، وظهرت 6 أكياس بلاستيك بداخلها نبات الماريغوانا المخدر بوزن 45 غراما، وكيسين بلاستيكيين بداخلهما نبات الماريغوانا المخدر بوزن 15 غراما، وكيس آخر به نفس النبات المخدر بوزن 6 غرامات، وواحد بوزن 7 غرامات.

كما شملت المضبوطات عبوات أخرى من أنواع مختلفة من المخدرات.

وبينما أكد محامي دفاع شلبي عدم توافر أركان حيازة المخدرات أمام جهات التحقيق، معتمداً على عدم معرفة المتهمة بطبيعة "الموجودات" لاسيما أن ما ضبط بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتا مخدرا صريحا، أخلت النيابة سبيلها بكفالة.