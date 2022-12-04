شاكيرا تخرج عن صمتها.. وترد على خبر ارتباطها بمدربها

بعدما خرجت أنباء تشير إلى وجود علاقة حب تجمع المغنية الكولومبية شاكيرا مع مدربها الخاص في رياضة ركوب الأمواج، بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، خرجت الأخيرة عن صمتها وأوضحت الحقيقة.

وقالت صاحبة "واكا واكا" في تصريحات صحافية خلال تواجدها في المحكمة لحضور جلسة قضية حضانة أطفالها، "احتراما لأولادي والأوقات العصيبة التي يمرون بها، أطلب من وسائل الإعلام وقف التكهنات".

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كما أضافت: "ليس لدي شريك عاطفي أو أي شيء سوى تكريس نفسي بالكامل لأطفالي ورفاهيتهم"، وفق ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتابعت النجمة العالمية أن علاقتها بمدرب ركوب الأمواج علاقة احترافية لتدريبها على هذه الرياضة التي تمارسها.

جاء رد صاحبة "Whenever" بعدما تداولت وسائل إعلام غربية، أن المطربة الكولومبية البالغة من العمر 45 عاما "وجدت الحب من جديد، وهذه المرة مع مدربها في رياضة ركوب الأمواج"، وفق ما نقلته صحيفة "نيسترو دياريو".

وأوضحت "شاكيرا على علاقة مع شاب يدعى جوركا إزكورديا، ولا يتجاوز عمره 24 عاما، ظهرا معا في صور عديدة.. كانا قريبين جدا من بعضهما بعضا".

كما لم تستبعد الصحيفة أن يكون الأمر مجرد "علاقة صداقة قوية" تجمعهما.

والتقطت الصور الحديثة أثناء استمتاع شاكيرا بوقتها في البحر، حيث بدت النجمة الكولومبية مشغولة بدروس ركوب الأمواج مع مدربها.

يشار إلى أنه قبل أيام قليلة، توصل الثنائي الشهير جيرارد بيكيه وشاكيرا إلى اتفاق على حضانة طفليهما اللذين سينتقلان مع والدتهما من برشلونة إلى ميامي في الولايات المتحدة.

يذكر أن النجمة العالمية وزوجها السابق بيكيه كانا أعلنا رسمياً مطلع يونيو الماضي، الانفصال بعد علاقة استمرت 12 عاماً، متمنين من الإعلام الحفاظ على خصوصية العائلة، وطفليهما ميلان (2013) وساشا (2015).