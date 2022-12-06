نجل فنان مصري شهير يهاجم حسين فهمي بسبب مهرجان القاهرة

أزمة كبرى بين عائلتين فنيتين يتسبب فيها مهرجان القاهرة السينمائي، بعدما خرج الفنان المصري عمر حسن يوسف، نجل الفنان المصري الشهير حسن يوسف، ليهاجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.

السبب يعود إلى تصريحات حسين فهمي التي أدلى بها مؤخرا، وتحدث فيها عن حسن يوسف وأسباب عدم توجيه الدعوة إليه من أجل حضور فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي.

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وهو ما أرجعه حسين فهمي إلى تصريحات حسن يوسف السابقة بتحريم الفن، ما يرفضه رئيس المهرجان

عمر حسن يوسف قرر ألا تمر هذه التصريحات وأن يرد عليها بشكل حاد، حيث نشر صورة لوالده وقت أن كان شابا، وعلق عليها قائلا "ده لما شبع تمثيل كنت انت لسه بتحبي على أي فرصة يا حسين يا فهمي".

وتابع عمر حسن يوسف الرد على حسين فهمي، حيث نشر بعدها صورة من تكريم الدولة لوالده، وعلق على الصورة قائلا "طب ازاي الدولة تكرم فنان بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ويطلع رئيس مهرجان القاهرة يقول أصل الفنان ده متعزمش عشان بيحرم الفن".

وواصل حديثه قائلا: "أنت محتاج لما تتعين في منصب زي ده تراجع كده وتعرف التاريخ كويس.. عشان أكيد الدولة بتفهم أكتر منك.. بس واضح انك جاي كومبارس وطلعت حافظ كلمتين خايبين زيك".

بعدها ظل عمر حسن يوسف ينشر صورا لوالده في شبابه من أجل دعمه، كما نشر كلمات المحبين التي تدعم والده ضد حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي.