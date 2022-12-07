"كده العمرة باظت؟".. حقيقة خناقة كريم فهمي مع شباب بالشارع

استباقاً لانتشار الخبر بدون تفاصيل حقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الفنان كريم فهمي عن موقف تعرض له بأحد شوارع محافظة الجيزة ليل أمس الثلاثاء.

وفي تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك " أوضح فهمي حقيقة اعتدائه على بعض الشباب في منطقة المهندسين، قائلاً: "عشان بس لو حد صور ولا حاجة.. وأنا ماشي حالا في أحمد عرابي لقيت واحد ماسك واحدة بتبيع مناديل وبيضربها في الشارع.. واتنين رجاله معاه واقفين بيتفرجوا".

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وأضاف فهمي: "نزلت ضربت الراجل وهنت كرامته وشتمته.. وخليتها تضربه في الآخر.. كده العمرة باظت؟".

أزمة منتصف العمر

يُذكر أن الفنان كريم فهمى ينتظر في الفترة الحالية عرض مسلسله الجديد " أزمة منتصف العمر"، الذي يشارك بطولته الفنانة ريهام عبدالغفور، والعمل من إخراج كريم العدل، وتم تأجيله أكثر من مرة.

أما على مستوى السينما، فمن المفترض أن يعرض له فيلم "أنا لحبيبي"، من بطولة ياسمين رئيس، وسوسن بدر وبيومي فؤاد.