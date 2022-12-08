حكم جديد.. عمرو أديب "بريء" في قضية سب وقذف محمد رمضان

في جديد تطورات قضية الفنان المصري محمد رمضان ضد مواطنه الإعلامي عمرو أديب؛ أصدرت محكمة جنح مستأنف أكتوبر حكما ببراءة الأخير من سب وقذف الممثل المثير للجدل، عبر برنامجه "الحكاية" المذاع على شاشة قناة "MBC مصر".

جاء ذلك، بعد دعوى قضائية أقامها محمد رمضان ضد عمرو أديب، الذي حمّل الممثل الشهير في برنامجه المسؤولية المباشرة عن وفاة الطيار أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب في وقفه عن العمل مدى الحياة، بسبب صورة في مقصورة القيادة جمعت رمضان بالطيار.

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كلام عارٍ عن الصحة

وفي هذا الشأن، أشار طارق جميل سعيد محامي عمرو أديب، إلى أن محامي رمضان ذكر خلال أحد البرامج التلفزيونية أن موكله عمرو أديب متهم وعليه 10 آلاف جنيه غرامة، وبالتالي تداولت الكثير من المواقع هذا الكلام العاري عن الصحة، والصحيح أن رمضان هو الذي صدر ضده الحكم، وقدم محاميه استئنافا عليه، وسيتم تحديد يوم 20 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، وفق ما نقله موقع ET بالعربي.

وجاء في حكم المحكمة أن العبارات والألفاظ التي أوردها المدعى بالحق المدني بصحيفة دعواه، والتي وردت على لسان المتهم، لم يتوافر بها انصراف قصد المتهم إلى سب أو قذف المدعي بالحق المدني.

وتابعت المحكمة: "إن المتهم يرى أحقيته في مقاضاة المدعي بالحق المدني حسبما هو ثابت بالعبارات، ولم تحتوِ على توجيه قذف أو سب صريح ومباشر من المتهم في حق المدعي بالحق المدني، الأمر الذي تنتفي معه"، "وتنتهي معه المحكمة إلى إلغاء الحكم المستأنف القاضي فيما قضى فيه بإدانة المتهم، والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أُسند إليه عملا بالمادة 1/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى نحو ما حكمت المحكمة حضوريا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أُسند إليه".

يذكر أن محامي النجم المثير للجدل، كان قد تقدم بدعوى ضد الإعلامي عمرو أديب بتهمة التشهير والتهديد والسب والقذف واستغلال النفوذ، مطالبا بتعويض مالي قيمته 100 ألف جنيه.

كما تقدم الإعلامي ببلاغات سابقة ضد الفنان محمد رمضان، بتهمة التراشق والتطاول الذي تم من جانب رمضان والسخرية منه في فيديوهات على صفحته على مواقع التواصل.