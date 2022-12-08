في فيديو مؤثر.. سيلين ديون تعلن إصابتها بمرض نادر جداً

أعلنت المغنية العالمية سيلين ديون، الخميس، أنها مصابة بـ"متلازمة عصبية نادرة جداً" أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقرراً أن تحييها في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور".
وبدت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية متأثرة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في "انستغرام"، وأوضحت فيه أنها تعاني "مشاكل صحية منذ مدة طويلة".
كما قالت "شُخّصت حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس".
وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.
وأضافت "يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال شباط/فبراير"، مؤكدةً أن "فريقاً ممتازاً من الأطباء" يعتني بحالتها الصحية.
وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية شباط/فبراير من جمهورية التشيك.
يذكر أن ديون أحيت أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. ثم أعلنت النجمة الكندية في كانون الثاني/يناير الفائت إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.
-
نجم هولندا لجأ إلى طبيبته النفسية بسبب "الشك"بعد تأثره بالانتقادات الموجهة إليه خلال دور المجموعات من مونديال قطر، لجأ دنزل دومفريس إلى معالجته النفسية من أجل مساعدته على التعامل مع الضغط، وكانت ... رياضة
-
أكاديمي تركي: خلافات أنقرة وأثينا تحت السيطرة رغم الخلافاتأعاد وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس خلافات بلاده مع تركيا إلى الواجهة مرة أخرى عقب إعلانه رفض دعوة تلقاها من نظيره التركي خلوصي أكار، ... العرب والعالم
-
وفاة وزير إيراني أثارت صوره مع امرأة غير محجبة ضجة واسعةأعلن المركز الإعلامي لحكومة إبراهيم رئيسي عن وفاة رستم قاسمي وزير الطرق والمواصلات السابق وأحد أعضاء الحرس الثوري، بعد فترة طويلة من المرض.وحسب ... إيران