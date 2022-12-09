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نيك كارتر أحد أعضاء فرقة "باكستريت بويز" الأميركية المتهم بالاغتصاب

اغتصب معجبة.. القضاء يلاحق أشهر أعضاء باكستريت بويز

دبي - العربية.نت
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على الرغم من مرور أكثر من 20 سنة على الحادثة، فإن نيك كارتر أحد أعضاء فرقة "باكستريت بويز" الأميركية، يواجه هذه الأيام اتهاماً بالاغتصاب وجّهته ضده إحدى معجباته.

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فقد أعلنت شانون روث، في مؤتمر صحافي من كاليفورنيا بحضور وكيل الدفاع عنها، أنها رفعت دعوى ضد المغني لاغتصابها على هامش إحدى حفلات الفرقة في تاكوما بواشنطن كانت وقعت عام 2001 حين كانت تبلغ 17 سنة.

عصير غريب ثم جريمة

كما قالت المرأة التي تبلغ 39 عاماً باكيةً، إنها مصابة بالتوحد وبشلل دماغي لكنها تعتقد أنّها لم تتعرض لأذى في حياتها أكثر مما ارتكبه نيك كارتر في حقها.

كما شرحت أن الحادثة تعود إلى عام 2001، حينما دعاها النجم لمرافقته في إحدى الحافلات بعدما طلبت توقيعه، ثم قدّم لها مشروباً "غريب المذاق" يُشار إليه على أنّه "عصير في آي بي"، على ما أكّد محامي المدعية مارك بوسكوفيتش.

وأضاف وكيل الدفاع عنها أنها بعد أن شربت العصير، اصطحبها إلى مرحاض الحافلة وطلب منها أن تقوم بأفعال مخلّة، وفق تعبيره.

وأوضح بوسكوفيتش أنّ الفتاة المراهقة آنذاك كانت تبكي طيلة الوقت فيما واصل المغني اعتداءه عليها، مشيراً إلى أنّ كارتر رماها على السرير الموجود في آخر الحافلة واغتصبها رغم محاولتها صدّه.

فرقة باكستريت بويز الأميركية
فرقة باكستريت بويز الأميركية

اتهامات أخرى

يذكر أن روث كانت دعواها المدنية في لاس فيغاس وتحديداً في نيفادا، المنطقة التي تقطنها والمغني أيضاً.

وتطالب بتعويض مالي لم يُعلن عن تفاصيله.

في حين لفت المحامي إلى أنّ الدعوى تتضمّن أقوال 3 نساء أخريات يتّهمن المغني بالاعتداء الجنسي عليهنّ أيضاً، ولا يرغبن في ذكر هوياتهنّ

إلا أنهن لم يرفعن حتى اليوم أي دعوى بصفة شخصية.

وسبق أن واجه نيك كارتر عام 2017 اتهامات بالاغتصاب من المغنية الأميركية ميليسا شومان.

إلا أن المغني الشهير كان ينفي باستمرار وقائع هذه القضية التي لم تُستكمل لسقوطها بالتقادم.

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