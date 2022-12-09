موسيقار يكشف سراً عن صحة أنغام: عانت من النزيف ليوم كامل

كشف المايسترو والموسيقار المصري الشهير، هاني فرحات، أن الحالة الصحية للفنانة أنغام في تحسن مستمر، مشيرا إلى أن الخطر زال تماماً، وذلك بعد أن تسببت جراحة أجرتها في حدوث مضاعفات أدت إلى احتجازها في المستشفى.

كما أكد أنها اتخذت قرارا صعباً بعدم خضوعها للتخدير الكلي أثناء إجرائها العملية الجراحية التي استمرت لأكثر من 7 ساعات حتى لا يؤثر ذلك على أحبالها الصوتية.

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وأوضح الصديق المقرب من صاحبة "سيدي وصالك"، أن الأخيرة اتخذت قرارات لا يستطيع أحد تحملها، حيث قامت بتصوير يوم كامل من برنامجها بالرغم من إصابتها بنزيف وبالرغم من علمها بذلك إلا أن تواجد الضيوف في الاستوديو جعلها تتحامل على نفسها، وفق تصريحات لموقع (إي تي) بالعربي.

من جانبها، وجهت النجمة المصرية رسالة لجمهورها ومحبيها وذلك بعد تماثلها للشفاء، وكتبت عبر حسابها في "إنستغرام"، أمس الخميس "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. لقد من الله عليَّ بالشفاء بفضل دعائكم وحبكم الذي غمرني من كل جانب".

وتابعت "لازم أعبر عن شعوري بالامتنان الشديد لمروري بهذه المحنة التي تحولت إلى منحة إلهية لأرى من خلالها كل هذا الحب الذي لم أكن لأستطيع تجاوز هذه الوعكة بدونه وبدون دعاء جمهوري الحبيب الغالي أنا عاجزة عن الشكر والتعبير عن حبي لكم.. أنتم بالنسبة لي الروح لجسدي".

كما أضافت "زملائي حبايبي وأصدقائي اللي شعرت بخوفهم الحقيقي ولهفتهم عليَّ .. شكراً على مشاعركم الصادقة.. أنا حقيقي محظوظة بكم، كفاكم الله جميعاً شر المرض وعافاكم ورزقكم الصحة والعافية".

يذكر أن الأزمة الصحية التي تعرضت لها صاحبة "أكتبلك تعهد" كانت بمثابة صدمة كبيرة لجميع محبيها ومعجبيها ومتابعيها، خاصة أنها كانت تتفاعل مع الناس بشكل يومي عبر تطبيق "إنستغرام" وتطلعهم على مستجدات أعمالها الفنية.