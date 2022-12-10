بالـ"بيجاما".. أحلام تطل في برنامج "سعودي آيدول" وتثير الجدل

أثارت ملابس النجمة الإماراتية، أحلام الشامسي، في برنامج "سعودي أيدول" مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الفنانة الشهيرة مجموعة صور من كواليس التحضيرات الأخيرة لانطلاق برنامج المواهب في 20 ديسمبر الجاري، عبر حسابها في "إنستغرام"، وكتبت "من اللقاء الأول مع السوشيال ميديا محبوب السعودية في رياض الحب انتظرونا قريباً سعودي آيدول".

مادة اعلانية

وظهرت صاحبة "راس قمة"، وهي ترتدي بيجاما زرقاء اللون، من العلامة التجارية "برادا"، خلال تصوير فيديو ترويجي للبرنامج.

كما لاحظ عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل أن النجمة الإماراتية بدت بملامح وجه وجسد نحيفين، الأمر الذي أثار دهشة المتابعين وإعجابهم وحتى تساؤلاتهم عن طريقة التغير الجديدة.

وهذه ليست المرة الأولى لصاحبة (لا تصدقونه) بالبيجاما، فقد ظهرت من قبل بهذه الصيحة العالمية في برنامج Arab Idol وكانت من تصميم فالنتينو.



وخطفت أحلام حينها الأنظار خاصة أن هذه الصيحة لم تكن مألوفة في عالمنا العربي فكانت تلك الصيحة منتشرة بين عارضات ونجمات هوليوود أمثال سيلينا جوميز وجيجي حديد وأنجلينا جولي.