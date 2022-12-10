بعد خضوعها لجراحة.. أنغام تكشف لأول مرة: "اللي عديت فيه مش سهل"

بعد مرورها بأزمة صحية حرجة شغلت جمهورها ومحبيها في الوطن العربي على مدى الأسبوعين الماضيين، خرجت النجمة المصرية أنغام عن صمتها، لتؤكد أن ما مرت به لم يكن سهلاً.

وقالت صاحبة "حالة خاصة جداً"، في أول مداخلة إعلامية لها بعد شفائها عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب "اللي عديت بيه مكنش سهل وماعديتش منه إلا بالحب والدعوات".

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وتحدثت أنغام عن تفاصيل ما تعرضت له، مبينة أنها في مرحلة التعافي، وقاطعها عمرو أديب قائلا لها "صوتك مازال تعبان"؟!.

اول مداخلة للفنانة انغام بعد شفائها من الازمة الصحية.. اللي عديت بيه مكانش سهل وماعديتش بيه الا بحب ودعوات الناس.. وعمرو اديب: صوتك تعبان



تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/vWg8GLWEry — الحكاية (@Elhekayashow) December 9, 2022

فردّت النجمة المصرية " نعم لأنه في الحقيقة خبطتين في الرأس، فبعد العملية الجراحية حصل التصاقا بالأمعاء والمضاعفات كانت أقوى، أخذت فترة أكبر من فترة العملية وكانت أشد وطأة عليّ، مؤكدة على أن جسدها يتعافى تدريجيا الآن".

كما بينت أنغام أن أي شخص يخضع لجراحة في البطن من الممكن أن يتعرض لالتصاقات لاحقا وحتى إن كانوا رجالا أو أطفالا نتيجة عملية الزايدة مثلا.

وأضافت "ربنا ما يكتبها على حد أن يضطر أن يعمل عملية جراحية ويحصل بعدها هذه المضاعفات لأنها هي بالحقيقة نسبتها كانت كبيرة وليس 20 %".

(دي عين وحسد) انغام تحكي معاناتها مع المرض: خبطتين في الراس توجع وكنت عاوز اغني.. بس كأن وقع عليا بلكونتين



تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/me0q1xNEj4 — الحكاية (@Elhekayashow) December 9, 2022

وتابعت صاحبة "مستحيل"، "كنت ممنوعة لـ 10 أيام من الأكل والشرب، في البداية سمحوا لي بتناول السوائل ويتعاملون مع أمعائي بشكل تدريجي وكأني شخص يولد من جديد، وأتمشى كل شوي كي لا ترتخي معدتي مجددا".

وكشفت أنغام أنها لا تهمل صحتها وسبق وذهبت للطبيب وعلمت بوجود مشكلة ما، واتفقا على أن تنتهي من التزاماتها الفنية وتخضع بعدها للعلاج"، مضيفة "ربنا أراد أن يحصل كده عالأقل لو كنت أخلص الحاجات الموقعة مثل حفلتي الكويت ومصر وكنت بعد ما عملت العملية الجراحية كان عندي أمل أغني حتى وأنا قاعدة".

ردا على سؤال حول رؤيتها على المسرح مجددا قالت أنغام إن هناك أقل من شهر لرؤيتها تعود إلى المسرح، كونها ملتزمة بحفل في الكويت في 26 ديسمبر، متمنية أن يكون نفسها قد أصبح أفضل.

يذكر أن أنغام شاركت خلال الساعات الماضية بوستر حفلها الغنائي في الكويت عبر فيسبوك، معلقة "جمهوري الحبيب في الكويت، لقاؤنا يتجدد يوم 26 ديسمبر على مسرح أرينا الكويت".