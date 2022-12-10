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دنيا وإيمي
دنيا وإيمي سمير غانم

هل إيمي حامل؟.. دنيا سمير غانم تملك سراً وتخفيه!

القاهرة - أحمد الريدي
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بينما تعيش الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، حالة نشاط كبير، غابت شقيقتها إيمي عن الأنظار طيلة الفترة الماضية، حيث اكتفت بحضور بعض المناسبات الخاصة بزوجها حسن الرداد لا أكثر.

شاهد.. إيمي ودنيا غانم تنهاران على مسرح Joy Awards بالرياض سوشيال ميديا شاهد.. إيمي ودنيا غانم تنهاران على مسرح Joy Awards بالرياض

أمام هذه الغيبة، تكّهن محبوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن سبب الغياب هو الحمل.

وبينما لم يؤكد الخبر زوجها الفنان حسن الرداد كما لم ينفيه محاولاً التهرب منه بعدة لقاءات سابقة، اتخذت شقيقتها دنيا الخط ذاته.

وخلال مشاركتها في فعاليات حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" لمنع التمييز بين الأطفال، أجرت دنيا لقاء مع برنامج "ET بالعربي" تحدثت فيه عن نشاطها الفني، وحينما وجه إليها سؤال عن حمل شقيقتها إيمي، ردت دنيا قائلة "خلينا نتكلم في الشغل بس".

إلا أن تلك الإجابة لم تمر مرور الكرام، بل زادت من حدّة الشائعات دون أي تأكيد أو نفي للأمر.

مشاركات أخرى

يذكر أن دنيا سمير غانم كانت كشفت عن استعدادها للمشاركة في دراما رمضان المقبل، بعد أن غابت العام الماضي، لكنها أكدت على أن المسلسل سيتكون من 15 حلقة فقط ولن تتواجد بـ 30 حلقة.

في حين قدّمت دنيا مؤخرا مسرحية "أنستونا"، التي أكدت أنها من الأمور التي تجعلها تشعر بفرحة كبيرة، وتقدمها في الوقت الحالي داخل مصر، على أن يتم العرض في الوطن العربي مستقبلا.

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