بالفيديو.. حسين الجسمي يحتفل بعقد قرانه بحضور وزير الخارجية الإماراتي

احتفل النجم الإماراتي، حسين الجسمي، بحفل زفافه ودخوله القفص الذهبي من شابة من خارج الوسط الفني، في أجواء عائلية وبحضور وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

عقد قران الفنان #حسين_الجسمي بحضور سمو الشيخ #عبدالله_بن_زايد آل نهيان..

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه معه وكتب عليها:

"اخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح".@7sainaljassmi pic.twitter.com/twsqzwkDFx — Emarat fm (@Emaratfm) December 12, 2022

وأعلن صاحب "بشرة خير"، عن الخبر السعيد بشكل مباشر دون الكشف عن هوية العروس من خلال تغريدة على تويتر، كتب فيها "أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد. بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة".

أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد 🤲🏻🤍



بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) December 12, 2022

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كما أعلن ميار عباس، مدير أعمال الفنان الإماراتي خبر عقد القران، من خلال صورة جمعتهما معاً نشرها عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، وعلق عليها: "أخي ورفيق دربي الغالي حسين الجسمي، فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع، الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الأفراح".

ونشر أيضاً مقطع فيديو من حفل عقد القران، ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لحظة وصوله إلى المناسبة.

في المقابل، انهالت التهاني والتبريكات على الفنان من عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم النجمة الإماراتية أحلام، التي نشرت صورة شخصية له عبر تويتر وأرفقتها لتعليق: "الغالي أخوية ألف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير، بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة".

الغالي اخويه الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير ، بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينك وبين أهلك على خير @7sainaljassmi وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة pic.twitter.com/qv4bko7s0k — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) December 12, 2022

كما شاركه محبوه ومعجبوه في مختلف أنحاء الوطن العربي، التهاني والتعبير عن فرحتهم بدخول نجمهم الإماراتي إلى القفص الذهبي.