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عمرو دياب وشيرين رضا وابنتهما نور
عمرو دياب وشيرين رضا وابنتهما نور

هل يقبل عمرو دياب بما قالته شيرين رضا عن زفاف ابنتهما؟

الرياض - العربية.نت
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فجرت الفنانة المصرية، شيرين رضا، عدة مفاجآت خلال حديثها عن ابنتها نور عمرو دياب وعن تفاصيل موعد زفافها، مؤكدة أنها لن يكون لها حفل زفاف.

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وقالت شيرين رضا في لقاء مع ET بالعربي إنها لا تنوي إقامة حفل زفاف لابنتها، رغم أنها ابنة عمرو دياب أيضا الذي أحيا أشهر حفلات الزفاف في الوطن العربي.

"لا نؤمن بهذه الأشياء"

وأضافت "احنا معندناش الأفراح، لأن احنا لا نؤمن بهذه الأشياء، أنا عمري ما لبست فستان فرح، لبست في التمثيل ولكن في الحقيقة لا، كل واحد حر يعمل اللي هو عاوزة وهي وأنا متربتش كده، دي أفكار شخصية وعقول أنا بشوف أن الحفلة الكبيرة فلوسها كتير أوي ليه هما ميستمتعوش بالحاجات دي أفضل يسافروا بيها، ليه فستان الفرح والقاعة والمصاريف الكتير دي، كل دا علشان ليلة واحدة".

عمرو دياب وشيرين رضا
عمرو دياب وشيرين رضا

"ييجوا ينتقذونا؟"

كما أضافت أن ابنتها أيضا ترفض إقامة حفل زفاف، لكنها لم تستقر حتى الآن على شكل وطريقة الاحتفال، مضيفة "أنا عمري ما كنت عاوزة أعملها فرح، هشوف لسه الاحتفال إزاي المهم إن هي وجوزها وأهله وأهلها وأصدقاؤهم المقربون يفرحوا مش نعزم ناس شفناهم السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها علشان ميزعلوش وييجوا وينتقدونا دا مش هيحصل أبدا".

صورة مثيرة للجدل

وكانت الفنانة شيرين رضا، قد أثارت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، عقب تداول صور لها "ببطن منتفح" ، خلال حضورها ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بالسعودية في دورته الثانية.

والتقطت الصورة من زاوية خاطئة جعلتها تبدو وكأن بطنها منتفخ أو بوزن زائد، خلال مشاركتها في المهرجان، على عكس الحقيقة التي كشفتها الصور الأخرى لها في المهرجان والتي بدت خلالها طبيعية.

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