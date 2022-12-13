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محي إسماعيل
الفنان المصري محيي إسماعيل

هل يقصد محمد رمضان؟.. محيي إسماعيل: لا يوجد "نمبر ون" إلا أنا

الفنان المصري المثير للجدل رد على مجموعة من الأسئلة القصيرة في لقاء تلفزيوني

القاهرة- أحمد الريدي
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لا يزال الصراع مستمراً على لقب الـ"نمبر ون" في الأوساط الفنية المصرية.

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فعلى الرغم من أن هذا المصطلح يطلق عادة على النجم المصري محمد رمضان، فإن الفنان المصري محيي إسماعيل أثار جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة حول الأمر.

فقد حل إسماعيل ضيفا في لقاء تلفزيوني ردّ خلاله على مجموعة من الأسئلة القصيرة.

وفي معرض حديثه، شدد على أن ما من فنان يحمل لقب "نمبر ون"، وإذا كان هناك ضرورة لذلك فأمنح نفسي اللقب بجدارة، قائلاً: "مفيش حد قبلي ولا بعدي نمبر ون، ولا يوجد من ينافسني إطلاقاً".

أول أجر في تاريخه

ويتحدّث القيصر عادة كما يلقبه الجمهور عن بعض زملائه وأبرزهم إلهام شاهين، التي أكد أنه أول من اختارها للمشاركة في فيلم "تحقيق" المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، حيث أخبروه وقتها أنهم في حاجة إلى وجه جديد، فتوجه محيي إسماعيل إلى معهد السينما واختار إحدى الفتيات التي أصبحت فيما بعد إلهام شاهين.

النجم المصري محمد رمضان
النجم المصري محمد رمضان

وخلال حديثه وصف نفسه قائلا "أنا صاروخ انطلق.. إذا وقف احترق"، ليذكر بعدها أول أجر حصل عليه وكان وقتها 100 جنيه، منحها له رمسيس نجيب عن دوره في فيلم "بئر الحرمان" الذي شارك بطولته سعاد حسني.

يشار إلى أن إسماعيل يستعد هذه الأيام لتقديم فيلم جديد يحمل اسم "الكوماندا"، وكشف أنه يلعب الشخصية الرئيسية في الأحداث التي تعبر عنه، وفق قوله.

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