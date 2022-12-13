"عملة معدنية" ذات قيمة تاريخية.. الأردن يتسلم قطعاً تراثية من مصر

أعادت جمهورية مصر العربية قطعا تراثية أردنية "عملة معدنية" ذات قيمة تاريخية إلى المملكة، بعدما قام المجلس الأعلى للآثار بمصادرتها.

وسلم وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية، وفق ما نقلته وكالة "عمون".

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وقال العضايلة عبر حسابه في "تويتر"، إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.

ممثلاً عن الحكومة الأردنية تسلّمت مساء اليوم من وزير السياحة والآثار د. أحمد عيسى قطعاً تراثية أردنية "عملة معدنية" ذات قيمةٍ تاريخيةٍ وتراثيةٍ صادرها المجلس الأعلى للآثار وتم إعادتها للمملكة وفقاً لاتفاقية تجمع البلدين الشقيقين #الأردن 🇯🇴 و #مصر 🇪🇬.

خالص الشكر ل@TourismandAntiq pic.twitter.com/enPC0Y2lqU — Amjad Odeh Adaileh (@Amjad_O_Adaileh) December 12, 2022

ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرت وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.