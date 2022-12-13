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عملة معدنية - تعبيرية من آيستوك

"عملة معدنية" ذات قيمة تاريخية.. الأردن يتسلم قطعاً تراثية من مصر

دبي - العربية.نت
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أعادت جمهورية مصر العربية قطعا تراثية أردنية "عملة معدنية" ذات قيمة تاريخية إلى المملكة، بعدما قام المجلس الأعلى للآثار بمصادرتها.

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وسلم وزير السياحة والآثار المصري أحمد العيسى، سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، قطعا تراثية نادرة ذات قيمة كبيرة بالنسبة للمملكة الأردنية، وفق ما نقلته وكالة "عمون".

وقال العضايلة عبر حسابه في "تويتر"، إن القطع التراثية التي تسلمها الأردن من مصر عبارة عن عملة معدنية نادرة لها قيمة تاريخية كبيرة.

ولفت إلى أن عملية إعادة القطع التراثية جرت وفقا لاتفاقية مشتركة بين الدولتين.

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