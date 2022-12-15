غادة عبد الرازق تنفصل عن زوجها الـ 12
حذفت كافة الصور التي تجمعها بزوجها قبل أن تنشر مجموعة صور كتب عليها أن هناك بداية جديدة
انفصلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا، بعد عامين من زواجهما دون أن تعلن الفنانة المصرية عن الأسباب التي أدت إلى الانفصال.
حيث مهدت للأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حينما حذفت كافة الصور التي تجمعها بزوجها، قبل أن تنشر مجموعة صور كتب عليها أن هناك بداية جديدة.
لتعلن بعدها عن الانفصال دون أن تتطرق إلى الأسباب التي دفعتها للقرار، ليسدل الستار على الزيجة الـ 12 لغادة عبد الرازق التي تزوجت لأول مرة وهي في سن صغيرة.
مدير التصوير هيثم زنيتا الذي تزوج غادة عبد الرازق في عام 2020، حينما كانا يعملان معا في مسلسل "سلطانة المعز" ألغى متابعتها عبر موقع "انستغرام"، فيما ظل محتفظا بمتابعة ابنتها "روتانا"، وهو الأمر الذي حدث سريعا بعد الإعلان عن الانفصال.
لكن الظهور الأخير للثنائي معا حدث في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما نشرت الفنانة المصرية مجموعة من الصور تجمعها بزوجها خلال رحلتهما معا إلى باريس، لكن هذه الصور وغيرها لم تعد متاحة الآن.
غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا تم الإعلان عن وجود ارتباط عاطفي يجمعهما خلال تصوير مسلسل "سلطانة المعز" رغم فارق العمر بينهما، ونظرا لانشغالهما بالتصوير، أقاما الاحتفال والزواج في كواليس تصوير المسلسل وقتها، كما كان مخرج العمل شاهدا على عقد القران.
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