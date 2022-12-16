هل يرفض نقيب الموسيقيين غناء ويجز في ختام المونديال؟

أنظار العالم تتجه نحو ستاد لوسيل، حيث يحتضن حفل ختام كأس العالم قطر 2022 مساء الأحد، وهو الحفل الذي يقدم مطرب الراب المصري "ويجز" أغنية "عز العرب" التي انتهى منها بالفعل، ضمن فعالياته.

لكن أخبارا كثيرة تحدثت عن نية نقابة الموسيقيين ملاحقة ويجز، وأنه لا يجوز له التوجه إلى قطر والمشاركة في حفل ختام المونديال، دون أن يحصل على تصريح من قبل النقابة.

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حالة غموض كبيرة سادت خلال الأيام الماضية، ما دفع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل إلى إصدار بيان لتوضيح الأمر بالنسبة للرأي العام، مؤكدا فيه أن كل ما يثار حول مطرب الراب "ويجز" هي أمور غير صحيحة وليس لها علاقة بالواقع.

مشيرا إلى أن هناك من يفتعل أزمة غير حقيقية وغير مبررة بهدف الإثارة، ولا يعلم ما هو الهدف من افتعالها ومن هو الراعي لها، مؤكدا أن "ويجز" مثل بقية زملاءه أعضاء شعبة الراب، حاول هو احتوائهم وتوفيق أعضائهم.

لكنه شدد على أن ويجز لم يحضر إلى مقر النقابة نهائيا عكس بقية زملاءه، وذلك بعد أن أصدرت النقابة قرارها بإلغاء كافة التصاريح السابقة، وهو ما يعني أن "ويجز" لا يحمل التصريح الخاص بالعمل داخل جمهورية مصر العربية.

مصطفى كامل أكد أنه كنقيب للموسيقيين يعلن دعمه لكل من يمثل مصر في الخارج، شريطة أن يكون تمثيلا مشرفا ولائقة بسمعة الفن المصري باختلاف نماذجه وأشكاله.