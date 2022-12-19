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Actor Amber Heard gestures as she testifies at Fairfax County Circuit Court during a defamation case against her by ex-husband, actor Johnny Depp in Fairfax, Virginia, U.S., May 4, 2022. REUTERS/Elizabeth Frantz/Pool
آمبر هيرد - أرشيفية

آمبر هيرد: قرار تسوية قضية التشهير مع جوني ديب صعب للغاية

الممثلة الأميركية أعلنت أنها ستسوي قضية التشهير مع زوجها السابق

العربية.نت - وكالات
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قالت الممثلة الأميركية آمبر هيرد، اليوم الاثنين، إنها ستسوي دعوى تشهير أقامها ضدها زوجها السابق جوني ديب.

ووصفت هيرد في منشور على حسابها في "إنستغرام"، قرار التسوية مع النجم العالمي بأنه "صعب للغاية"، مضيفة أنه جاء بعد "قدر كبير من المداولات".

محاكمة شغلت الرأي العام العالمي

وكانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

كما حكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

15 مليون دولار لجوني ديب.. ومليونان لهيرد

ومنحت الهيئة ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

ورفع ديب (58 عاما) الدعوى على هيرد مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها "بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي" في مقال رأي في إحدى الصحف.

رسمياً.. آمبر هيرد تستأنف بقضية التشهير المرفوعة من جوني ديب ثقافة وفن رسمياً.. آمبر هيرد تستأنف بقضية التشهير المرفوعة من جوني ديب

وفي المقابل، طالبت هيرد (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار، قائلة إن ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها "كيدية".

ونفى ديب ضرب هيرد أو أي امرأة، وقال إن هيرد هي من استعملت معه العنف في علاقتهما.

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