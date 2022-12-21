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منة شلبي

إحالة الفنانة منة شلبي للجنايات بتهمة تعاطي المخدرات

اتهمت النيابة الفنانة بإحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا

  القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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أمرت النيابة المصرية، اليوم الأربعاء، بإحالة الفنانة منة شلبي للمحاكمة الجنائية بتهمة تعاطي المخدرات.

واتهمت النيابة الفنانة بإحرازها الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا، مصيفة أنها أقامت عليها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وقالت النيابة العامة إنها استكملت تحقيقاتها بعد ضبط الفنانة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب.

هذه حقيقة الموقف القانوني للفنانة منة شلبي مصر خاص هذه حقيقة الموقف القانوني للفنانة منة شلبي
طبيب شيرين: مخدرات منة شلبي للنشوة وتشوش الرؤية ثقافة وفن في مقابلة مع العربية نت طبيب شيرين: مخدرات منة شلبي للنشوة وتشوش الرؤية

وذكرت النيابة أنه تم القبض على الفنانة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات، وقد شاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية والعثور على المضبوطات داخل حقائبها.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي وفق بيان النيابة أنَّ المضبوطات تحوي مخدرين هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وشهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي، ولذلك أحالتها النيابة للجنايات.

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