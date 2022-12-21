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من الفيلم

صورة تكشف خطأ بفيلم Home Alone تغير مجرى أحداثة بعد 32 عاماً

الفيلم عُرض للمرة الأولى في نهاية عام 1990، بطولته الطفل "كيفين" وهو الممثل الأميركي "ماكولي كولكن"

العربية.نت
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يشاهد معظم عشاق السينما كل عام في احتفالات رأس السنة الفيلم الأميركي Home Alone منذ حوالي 32 عاما منذ أن عرض للمرة الأولى عام 1990.

وقبل أعياد الميلاد لعام 2022 تداول عدد من رواد "تيك توك" مقطعًا من الفيلم، أكدوا من خلاله أن ترك الطفل في المنزل كان متعمّدًا، وذلك بعد أن لاحظوا وجود تذكرة سفر "كيفين" ملقاة في سلة المهملات.

وتداول رواد مواقع التوصل صورة تذكرة سفر كيفين ملقاة داخل سلة القمامة، مما يفتح البابا أمام تفاصيل جديدة قد تقدم رؤية مختلفة منطقية للأحداث قد تغير قصة الفيلم تمامًا أو تفتح شهية المنتج لجزء جديد من الفيلم يبنى عليها دراما جديدة شائقة كالجزء الأول.

Home-Alone
Home-Alone

وقال رواد "تيك توك" إن بيتر والد كيفين تقصَّد تركه في المنزل وخطط للأمر برمته، إذ رمى تذكرته في القمامة، حتى لا يلاحظ أحد غيابه في المطار لاحقًا.

وأضافوا "خلال حملة التنظيف التي أجراها الأب بيتر بعد "وليمة البيتزا"، تمر لقطة له وهو يرمي كومة من المناديل الورقية في صندوق المهملات، الذي يظهر في قعره تذكرة طيران حمراء تعود للخطوط الجوية الأميركية، مكتوب عليها اسم "كيفين" بخط اليد".

والفيلم عُرض للمرة الأولى في نهاية عام 1990، بطولته الطفل "كيفين" وهو الممثل الأميركي "ماكولي كولكن" ووصلت إيراداته لأكثر من 476 مليون دولار، واحتفظ بالرقم القياسي لأعلى أرباح فيلم كوميدي على الإطلاق.

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