وفاة فنان مصري ودفنه في هولندا

غيب الموت الفنان المصري كمال سليمان الذي توفي الثلاثاء في هولندا ودفن على أراضيها، حيث كان يعيش مع زوجته الهولندية، وكان يتنقل بين مصر وهولندا.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر الخبر، وتواصل الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين مع عائلة الراحل، الذي كان يعاني من أمراض الشيخوخة.

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وانطلقت مسيرة كمال سليمان الفنية في ثمانينات القرن الماضي، حيث قدم على مدار مسيرته نحو 100 عمل فني كان آخرها المشاركة في مسلسل "أرض النفاق" مع محمد هنيدي قبل أربع سنوات.

ولم يكتب للراحل القيام بأدوار البطولة، حيث كانت تسند إليه بعض الأدوار الصغيرة في الأفلام والأعمال التلفزيونية، بيد أنه عمل مع عدد من كبار المخرجين أبرزهم شريف عرفة ورأفت الميهي وأسامة فوزي.

وشارك كمال سليمان في عدد من الأعمال أبرزها "جمهورية زفتى" و "حدائق الشيطان" و "جواب اعتقال"، و "النوم في العسل"، و "ليلة القبض على فاطمة" و "طيور الظلام".

وتعرف الراحل على زوجته حينما كانت تعمل في السفارة الهولندية بالقاهرة، ارتبط بها وتزوجها وأنجب منها بنت، وكان يتنقل بين البلدين، لكنه خلال السنوات الأخيرة اختار الإقامة في هولندا، حيث لم تكن تعرض عليه أعمال فنية.