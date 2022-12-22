خلاف الـ10 سنوات ينتهي.. عودة الصداقة بين نجمتي "الحاج متولي"
فيلم "ريكلام" كان سبب مقاطعة استمرت عقداً بين الفنانتين
بعد 10 سنوات على الخلاف الحاد الذي نشب بين الفنانة غادة عبد الرازق ومواطنتها الفنانة رانيا يوسف، عادت المياه إلى مجاريها بين الطرفين.
فقد أعلنت يوسف في تصريحات تلفزيونية انتهاء الخلاف بينها وبين عبد الرازق، والذي نشب منذ سنوات، بسبب فيلم "ريكلام" الذي شاركت في بطولته، واتهمت فيه غادة بأنها تعمدت قص مشاهدها في العمل لزيادة مساحتها وحدها.
عادت الصداقة
وأكدت رانيا عودة الصداقة بينهما مثلما كانت قبل سنوات طويلة، مشيدة بزميلتها التي قالت إنها تحترمها كإنسانة وفنانة أيضا، لتكون هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها يوسف عن الأزمة.
وكانت يوسف ظهرت قبل 4 سنوات في جولة بالمغرب بصحبة زميلتها غادة عبد الرازق وعدد آخر من نجوم الفن.
إلى ذلك، تنشغل بطلة الحاج متولي اليوم بعرض أكثر من مسلسل تلفزيوني لها هذا العام، كما تستعد للعودة إلى السينما من جديد عبر فيلم يحمل اسم "التاروت" الذي أوشكت على الانتهاء من تصويره، بعد أن كانت آخر تجربة سينمائية لها قبل عامين.
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