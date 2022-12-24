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MBC MASR - بوستر ستات بيت المعادي
بوستر العمل الرسمي

"ستات بيت المعادي".. "Why Women Kill" بنسخة عربية!

بطولة كندة علوش وإنجي المقدم وميرهان حسين وتارا عماد وصبري فواز

القاهرة- أحمد الريدي
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ثلاث نساء متزوجات في منزل واحد ضمن فترات زمنية مختلفة ومتباعدة، يجمع بينهن قاسم مشترك واحد، هو اضطرارهن إلى اتخاذ قرارات مصيرية متشابهة بهدف التغلب على المتاعب والتحديات التي تواجه حياتهن.

كندة علوش: لو كانت عودتي إلى سوريا بيدي سأعود غداً ثقافة وفن كندة علوش: لو كانت عودتي إلى سوريا بيدي سأعود غداً

تلك هي قصة المسلسل المصري "ستات بيت المعادي" الذي يعد النسخة العربية من السلسلة الكوميدية "Why Women Kill" ويعرض ابتداء من الأحد عبر شاشة "MBC مصر".

الخيانة..

وتمثّل خيانة الأزواج لزوجاتهن العمود الفقري لأحداث العمل، رغم حدوثها في حقب زمنية مختلفة، حيث تسلط القصة الضوء على حياة ربة منزل تعيش في ستينيات القرن الماضي.

وتتواجد سيدة مجتمع تعيش في حقبة الثمانينيات، فيما تعيش البطلة الثالثة في الزمن الحالي، وتجمع بينهن ظروف متشابهة فيما يخص علاقتهن مع أزواجهن.

من 3
(3 صور)

كما تدور أحداث العمل في إطار كوميدي يصنف باعتباره كوميديا سوداء، من خلال رصد تشابه ردات فعل الزوجات على قضية الخيانة، رغم اختلاف الزمن ونمط الحياة وظروفها وأدواتها

ومن خلال الصور الخاصة بالعمل، تظهر كندة علوش وهي تتواجد في حقبة الستينيات، فيما تمثل تارا عماد الشخصية التي تعيش في الوقت الحالي، بينما تلعب إنجي المقدم دور سيدة مجتمع في الثمانينيات.

من 2
(2 صور)

نخبة من النجوم

يذكر أن المخرج محمد سلامة يتولى إخراج المسلسل الذي تقوم ببطولته كندة علوش وإنجي المقدم وميرهان حسين وتارا عماد وصبري فواز.

ويعرض يوميا من الأحد إلى الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

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