سر غياب عبلة كامل.. حالة وفاة تسببت في حزنها

أربع سنوات من الغياب تقضيها الفنانة المصرية عبلة كامل بعيداً عن الجمهور، منذ أن قدمت الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" الذي كان بمثابة الظهور الأخير لها.

وقررت عبلة كامل أن تنسحب في صمت، ولم ترد أو تعلق على شائعات اعتزالها أو أسباب غيابها، كما حافظت على عادتها الدائمة في مقاطعة وسائل الإعلام.

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لكن نقيب الممثلين أشرف زكي حاول تفسير الصورة وتوضيحها، حينما أطل مؤخراً في برنامج تلفزيوني ليتحدث عن بعض القضايا الهامة، وكان من بينها سؤال حول الفنانة عبلة كامل وأسباب غيابها.

وأكد على أن قرار ابتعادها عن الفن هو قرارها الشخصي، مشيراً إلى كونهم حاولوا التواصل معها والضغط عليها ولكنها كانت ترد دائما قائلة "إن شاء الله.. اللي فيه الخير يقدمه ربنا".

كما أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، ولكنها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت منه أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية.

ليكشف بعدها عن معرفته أن هناك صديقة مقربة لعبلة كامل من خارج الوسط الفني توفيت، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة بسبب ما حدث.

وشدد أشرف زكي شدد أنه صديق مقرب للغاية من عبلة كامل، وأنهما يتواصلان كثيراً ويتحدثان لأوقات طويلة، ولكن في النهاية قرار الابتعاد عن الفن هو قرار خاص بها.