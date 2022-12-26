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شيرين وحسام حبيب
شيرين وحسام حبيب

فيديو.. شيرين ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب

المقطع المتداول لشيرين وحسام حبيب يبدو في مكان عام وبحضور أصدقاء

العربية.نت
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رصد مقطع فيديو حديث الفنانة شيرين عبد الوهاب وهي ترقص بعفوية مع زوجها حسام حبيب.

وبدت الفنانة في حالة من السعادة وهي تجلس بجوار زوجها وتداعبه، في مطعم وأثناء حضور أصدقاء.

وعادت شيرين مؤخرا إلى زوجها حسام حبيب بعد أزمة انفصال عنيفة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي.

ودخلت شيرين إلى المستشفى خلال الأزمة للعلاج في ظروف غامضة بعد تدخل شقيقها.

وشهدت تلك الفترة تلاسنا حادا بين شقيق المطربة وزوجها السابق، وانتهت العاصفة بالزواج مجددا بين شيرين وحسام.

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