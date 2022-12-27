شاهد.. معجبة حافية القدمين تزعج كاظم الساهر لأخذ "سيلفي"

مجدداً تعرض النجم العراقي كاظم الساهر لموقف تكرر أكثر من مرة في حفلاته الغنائية، فقد فاجأت إحدى معجبات القيصر بصعودها على المسرح أثناء غنائه "محبوبتي" لالتقاط صورة تذكارية معه.

فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعجبة، وهي تصعد إلى المسرح حافية القدمين وتتجه نحو صاحب "زيديني عشقاً" لالتقاط الصورة في حفله في دبي الجمعة، إذ بادرها هو بالقبول.

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إلا أن المعجبة لم تكتفِ بصورة واحدة وأصرت على البقاء على المسرح، وهي تحمل هاتفها المحمول لأخذ أكثر من صورة ولربما تصوير مقطع فيديو مع النجم العراقي، وهو الأمر الذي أثار استياءه وغضبه.

وأحيا المطرب العراقي كاظم الساهر حفلاً غنائياً كبيراً مساء الجمعة على مسرح "دبي أوبرا"، وسط حضور كبير.

كما قالت شركة "مومنتس إيفنتس" المنظمة للحفل إنه كان كامل العدد ولم يكن فيه مقعد شاغر، إذ نفدت بطاقاته منذ أكثر من شهر، ما استدعى العمل على تنظيم حفل ثانٍ بيعت كل بطاقاته فور طرحها.

ويأتي الحفل ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من "مهرجان دبي للتسوق" التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتتضمن العديد من الحفلات الفنية والترفيهية.