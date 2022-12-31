حقيقة ضرب حسام حبيب لشيرين في بيروت

ما زالت أخبار المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب تتصدر العناوين، بعد الأزمات المتلاحقة التي مرت بها المطربة المصرية، وتواجدها في الوقت الحالي في لبنان للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الميلادية.

لكن أخبارا انتشرت تفيد بوقوع شجار بين شيرين وحسام حبيب، ما دفع الأخير للاعتداء عليها وضربها، بعد مشاجرة عنيفة وقعت بينهما في الفندق.

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وهو الأمر الذي رد عليه حسام حبيب من بيروت في تصريحات لـ "ET بالعربي"، لينفي وقوع أي شجار بينه وبين زوجته، مشيرا إلى أنه وزوجته في أحسن حال.

وكشف حبيب عن كونهما يحضران لأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، في ظل غيابهما الطويل عن الساحة الفنية، وهو الأمر الغريب على شيرين عبد الوهاب.

ووصف حسام حبيب من يروجون لمثل هذه الأمور السلبية عنهما بالأشخاص المرضى، مطالبا الجميع بعدم الاستماع أو الالتفات إلى ما يكتب في هذا الشأن.

وظهرت شيرين في أكثر من مناسبة بصحبة حسام حبيب في بيروت، حيث تواجدت معه في أحد المطاعم وكانت ترقص على أغنيتها وبصحبتها ابنتها.

كما ظهر الثنائي خلال لقاء مع فضل شاكر في مخيم عين الحلوة، حيث استرجعت شيرين ذكرياتها مع فضل شاكر حينما قدما ديو "كل عام وأنت حبيبي"، وكان من المقرر أن يجتمعا معا في عمل جديد لكن الأمر لم يتم بعد.