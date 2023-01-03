التحقيق مع شيرين وحسام حبيب بسبب زيارتهما لفضل شاكر في لبنان

ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها حسام حبيب يخضعان للتحقيق من جانب أجهزة الأمن في لبنان، بسبب زيارتهما للفنان فضل شاكر.

وأكدت تقارير صحافية لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية اصطحبت شيرين وزوجها إلى التحقيق، بناء على استنابة قضائية، وذلك للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة الفنان فضل شاكر، المطلوب للقضاء، في مكان إقامته.

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وأضافت أنه بعد التحقيق تم الإفراج عن شيرين وزوجها بعدما تبين حصولهما على تصريح أمني للدخول إلى المخيم.

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الموجودة حاليا في لبنان، قد زارت فضل شاكر الموجود في مخيم عين الحلوة.

ونشر شاكر عبر حسابه على "إنستغرام"، مقطع فيديو يجمعه بشيرين في المُخيم في صيدا بعد انقطاع عن اللقاء بينهما دام أكثر من 12 عاما.



وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد دار الحديث بينهما على ضرورة إنتاج عمل مشترك "ديو"، وهي فكرة كان فضل وشيرين متفقين عليها منذ سنوات ولم تمت بعد.

وبحسب المعلومات، فإنّ الزيارة حصلت مساء الخميس، وشارك فيها المنتج يوسف حرب، والشاعر أحمد ماضي وبعض الأصدقاء من بينهم الصحافي حسين خريس.