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أحمد آدم

ما الحقيقة؟.. تصريح صادم من فنان شهير حول منة شلبي

"فيلم هندي" كان جمعه مع الفنانة منة شلبي

القاهرة - أحمد الريدي
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غياب طويل يعيشه الفنان المصري أحمد آدم إلا أنه يحمل معه الكثير من الأسرار والكواليس التي قرر البوح ببعضها في لقاء تلفزيوني.

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فقد عرض الإعلان الخاص بلقاء تلفزيوني سيظهر فيه بعد أيام، كشف خلاله أنه يمر بأقسى فترة في حياته من الظلم.

"ندمان إني شغال معاكي"

كما تحدث بطل فيلم "القرموطي" عن عمله مع الفنانة منة شلبي في "فيلم هندي"، بعدما وجهت إليه المذيعة سؤالا عما جرى في الكواليس، خصوصا أن كلاما كان تردد على لسان شلبي أعلنت فيه أنها أخطأت بالعمل مع أحمد آدم.

وقيل أيضاً إنها كانت تبكي وتقول "استاهل ضرب الجزمة إني اشتغلت مع الراجل ده".

مشهد من فيلم "هندي" مع منة شلبي
مشهد من فيلم "هندي" مع منة شلبي

وهو ما رد عليه أحمد آدم بأنه إن كان هناك شيء حدث بينه وبين منة شلبي كان أول من سيعلن ذلك، وكان أول من يهاجم ما حدث.

وأوضح أنه في حال سمع ما ذكرته لكان سيقتحم غرفتها ليخبرها قائلا "على فكرة أنا اللي ندمان إني شغال معاكي".

100 عمل فني

وتحدث آدم عن مشاركته إلى جوار محمد صبحي في المسرح، حيث تلقى سؤالا عن صبحي وهل هو بالفعل ديكتاتور في العمل ليجيب بالإيجاب.

يشار إلى أن الفنان أحمد آدم كان قدم طوال مسيرته الفنية ما يزيد عن 100 عمل فني.

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