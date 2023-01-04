حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودهما الأول

رزق الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهما الأول، بعد أشهر من فرض السرية حول حمل إيمي، وتهرب الجميع من تأكيد الأنباء الخاصة به.

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي أنهما رزقا بمولود ذكر، يوم الإثنين الثاني من يناير وهو ما يتوافق مع يوم مولد حسن الرداد، لكنهما لم يفصحا عن اسمه بعد، حيث تمت عملية الولادة في إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.

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والمرجح أن يتم الإعلان عبر المنصات الرسمية للثنائي خلال ساعات عن كافة التفاصيل والمشاعر الخاصة بهذه اللحظة، بعد أن أصرا على عدم الحديث عن تفاصيل الحمل أو إعلانه.

الجمهور وقع في حيرة شديدة حول المولود الجديد، وهل سيتم إطلاق اسم "سمير" عليه، رغبة في تكريم جده الراحل سمير غانم الذي توفي بعد صراع مع المرض.

لكن حسن الرداد ذكر في مقابلة تلفزيونية قديمة، أنه سيطلق اسم "فادي" على طفله الأول، تخليدا لذكرى رحيل شقيقه "فادي" الذي توفي قبل سنوات، وفي حال رزق بمولودة سيطلق عليها اسم "فادية" على اسم والدته الراحلة.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يحرصان على إبعاد تفاصيل حياتهما الشخصية عن الجمهور ووسائل الإعلام، وهو الأمر الذي كانت تحترمه عائلتهما، حيث رفضت دنيا سمير غانم قبل أسابيع أن تصرح بحمل شقيقتها، وطلبت الحديث عن أمر آخر وقتها.