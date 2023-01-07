سلطان الطرب يفجع بابنه.. وفاة وديع جورج وسوف

فجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت، بخبر وفاة وديع الوسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف إثر تداعيات جراحة في المعدة.

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

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نزيف داخلي أودى بحياته

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، إلا أن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

الله يصبّر قلب ابو وديع…

ارحم يا رب. pic.twitter.com/viZy4H20cG — نيشان (@Neshan) January 6, 2023

وقد اننتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقيا ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.