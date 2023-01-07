اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الفنان وابنه الراحل
الفنان وابنه الراحل

سلطان الطرب يفجع بابنه.. وفاة وديع جورج وسوف

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

فجع الوسط الفني السوري والعربي فجر السبت، بخبر وفاة وديع الوسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف إثر تداعيات جراحة في المعدة.

"ألو معاكم المرحوم"... جورج وسوف يرد على شائعات وفاته ثقافة وفن "ألو معاكم المرحوم"... جورج وسوف يرد على شائعات وفاته

وجاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها منذ أكثر من أسبوع.

نزيف داخلي أودى بحياته

وعلى الرغم من إعلان نجاح العملية حينها، إلا أن وديع تعرّض لنزيف داخلي أودى بحياته.

وقد اننتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقيا ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تغير الصين من خطتها تجاه تايوان بعد خسائر روسيا بأوكرانيا؟ هل تغير الصين من خطتها تجاه تايوان بعد خسائر روسيا بأوكرانيا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط