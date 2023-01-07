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طارق رمضان
طارق رمضان

شهادات لضحايا حفيد مؤسس الإخوان المتهم بالاغتصاب

العربية.نت
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صدر حديثا كتاب "حفيد البنا: ضحايا وشهادات"، ويستعرض الكتاب عددا من شهادات الضحايا ومقابلات أجرتها المؤلفة هالة أمين خلال ما يقرب من خمس سنوات مع مفكرين ونواب وأكاديميين كبار من 8 دول.

ويناقش الكتاب الفضائح المنسوبة لحفيد مؤسس جماعة الإخوان طارق رمضان، المتهم بعدة قضايا اغتصاب وتحرش جنسي.

ويكشف الكتاب عن الحقيقة الكاملة لحفيد البنا على لسان ضحاياه وشهود كانوا على صلة وثيقة به، وطرقه الملتوية للإيقاع بالضحايا في شباكه.

كما تقدم المؤلفة في كتابها تحليلا لشخصية طارق رمضان النفسية والسلوكية.

يذكر أن المتحدث باسم النائب العام السويسري، أوليفييه فرانسي، أعلن في ديسمبر الماضي تقديم لائحة اتهام وإحالة طارق رمضان للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي، ومن المقرر البدء في المحاكمات في صيف 2023 المقبل.

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