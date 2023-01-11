أغنية مسروقة حذفها يوتيوب.. أزمة جديدة لمحمد رمضان

أزمة جديدة تضاف إلى الأزمات المتتالية التي يتعرّض لها الفنان المصري محمد رمضان.

فقد حجب موقع يوتيوب كليب أغنية "على وضعنا" للنمبر 1 والنجم أحمد عدوية ونجله الفنان محمد عدوية من على يوتيوب بسبب مطالبة محمود بدر عضو فريق شارع 3، بحقوق الملكية والنشر.

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مليونا مشاهدة

وأكد بدر أن الأغنية الأصلية سيتم طرحها خلال أيام قليلة بصوته بالاشتراك مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوانها الأصلي "لسة ما اتخلقش".

أتى ذلك بعدما حققت الأغنية "على وضعنا" التي جمعت رمضان وعدوية الأب والابن، مليوني مشاهدة بعد طرحها بـ 9 أيام عبر قناته على يوتيوب.

ليتبين بعدها أن حقوق الأغنية الفكرية مملوكة لمطرب فرقة شارع 3 الفنان محمود بدر، الذي خرج في بث مباشر عبر حسابه على موقع فيسبوك معلناً عن الموضوع.

حجب الأغنية

يذكر أن موقع يوتيوب كان أعلن حجب الأغنية بعدما طرحت بصورتها الأصلية.

في حين كشف بدر أن رمضان عرض عليه مبلغاً مالياً، وحدث بعض الاختلافات على الأجر أخر حصوله على التنازل. ‏

وتعدّ "على وضعنا" التعاون الأول مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية والنمبر 1.