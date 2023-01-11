ياسمين عز عن رسالة وصفتها بـ"الغريبة": حرية الرأي مكفولة للجميع

متابعة كبيرة تحظى بها الإعلامية المصرية ياسمين عز، مقدمة برنامج "كلام الناس" الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر"، ويتجاوب معه الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي بين مؤيد لما يطرح من أفكار ومعارض لها.

ذلك الأمر الذي تتجاوب معه الإعلامية المصرية بين الحين والآخر، لكنها هذه المرة قررت أن تقدم ردا على رسالة وصفتها بالغريبة وصلت إليها، لكنها تحب أن ترد عليها.

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معربة عن دهشتها من أن تكون الرسالة لمنصب ينبغي أن تكون ألفاظه رفيعة المستوى متزنة الطرح تتسم بالموضوعية، بعيدا عن الشخصنة والانزلاق إلى ألفاظ لا تليق بالمنصب الرسمي.

وتابعت ياسمين عز ردها قائلة "ما يروق لك أو لا يروق.. يمكنك أن تبحثيه في مجالسك الشخصية وليس على مستوى مجلس رسمي.. يتحتم عليك الاتزان والموضوعية وعدم التسرع في إبداء رأي شخصي لا يمت إلى ما يتطلبه المنصب من رقي في الطرح وفي العبارة".

الإعلامية المصرية أكدت أنها قرأت الرسالة مرارا وتكرارا، ربما تجد فيها طرحا موضوعيا تتفق أو تختلف معه، ولكنها للأسف الشديد لم تجد.

كيان الأسرة

لتتحدث بعدها عما تطرحه من موضوعات في برنامجها، حيث تعلم أن هناك من يتفق معها وهناك من يختلف، وهذه هي حرية الرأي المكفولة للجميع.

خاصة أن برنامجها هدفه هو الحفاظ على كيان الأسرة مثلما أكدت، وإذا كانت صاحبة الرسالة لديها اعتراض على هذا الأمر، فهذا شأنها الخاص ولديها منبرها الذي تستطيع من خلاله أن تقول ما تشاء.

ووجهت ياسمين عز رسالة طمأنة، خاصة أنها نشأت في أسرة مستقرة تقوم على المبادئ والأخلاقيات، لذلك فقد عاهدت نفسها منذ دخولها المجال الإعلامي أن تحافظ على هذا الأمر، وأن تمارس شرف المهنة بعيدا عن الإسفاف.

وتابعت الإعلامية المصرية قائلة "ليس المطلوب منك إصلاح العالم.. يكفي أن تصلح الأسرة وسينصلح العالم تلقائيا"، وفي النهاية طمأنت صاحبة الرسالة على نفسها وعلى أولادها في المستقبل، فهي ابنة الحضارة المصرية.