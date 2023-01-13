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محمد رمضان مع منة شلبي

بعد أزمة المخدرات.. محمد رمضان يبارك لمنة شلبي ويدعمها

رسالته نفت بشكل عملي كل ما تردد عن توقف مسلسل منة شلبي الذي يحمل اسم "تغيير جو"

القاهرة- أحمد الريدي
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وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة دعم ومباركة لزميلته منة شلبي، بعد خروجها من محنتها الأخيرة الخاصة بحيازة المخدرات، والتي حكم فيها بحبسها مع إيقاف تنفيذ الحكم.

رمضان قرر أن يبارك لمنة شلبي على بداية تصوير مسلسلها الجديد على الرغم من كونه نادرا ما يقوم بمثل هذه الأمور مع زملائه ومنافسيه في الوسط الفني.

رسالة رمضان
رسالة رمضان

لكن يبدو أنه قرر دعم زميلته وعودتها إلى ممارسة نشاطها الفني من جديد، حيث نشر صورة تجمعه بمنة شلبي وعلق عليها قائلا "منة شلبي مبروك بداية تصويرك مسلسلك".

وتمنى لها التوفيق والنجاح مع صديقه المنتج صادق الصباح، ومخرجة المسلسل مريم عزت أبو عوف التي تحدث عنها قائلا "بنت الغالي الله يرحمه".

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وفي نهاية رسالته كتب محمد رمضان "في انتظار مشروع قوي كالعادة"، وذلك على الرغم من كون المسلسل ينافس عمله الجديد في شهر رمضان المقبل.

رسالة محمد رمضان نفت بشكل عملي كل ما تردد عن توقف مسلسل منة شلبي الذي يحمل اسم "تغيير جو"، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها.

وتأكد بداية تصوير العمل وتواجد منة شلبي في بطولة العمل، فيما تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل اللحاق بموسم العرض في شهر رمضان المقبل.

منة شلبي تواجدت في العام الماضي من خلال مسلسل "بطلوع الروح"، وتستعد للظهور هذا العام بصحبة إياد نصار وعدد من الممثلين في مسلسل "تغيير جو".

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