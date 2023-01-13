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شيرين خلال زيارتها ل فضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر

بعد أزمة زيارتها لفضل شاكر.. شيرين: الجيش اللبناني على راسي

الفنانة المصرية تتحدث للمرة الأولى عن زيارتها المثيرة للجدل وذلك خلال حفل أحيته في الكويت مساء الخميس

العربية.نت
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لا تزال زيارة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب للبنان، وما رافقها من وقائع مثيرة للجدل، تتفاعل.

ولعل أبرز ما أثار الجدل خلال زيارة شيرين، التي رافقها فيها زوجها حسام حبيب، هو اللقاء الذي جمعها مع الفنان فضل شاكر في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين حيث يختبئ الأخير بعد إدانته بجرائم إرهاب من قبل المحاكم اللبنانية.

شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
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  • شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
  • شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
  • شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
(3 صور)
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر
شيرين خلال زيارتها لفضل شاكر

وزيارة شيرين لفار من وجه العدالة أدت لغضب جزء كبير من اللبنانيين، خاصة أن فضل شاكر مدان بحمل السلاح ضد الجيش اللبناني.

وفي أول تعليق لها على هذا الجدل، أكدت شيرين، خلال حفل أحيته في الكويت، أمس الخميس، أنها تكن كل الاحترام للجيش اللبناني.

شيرين في حفل الكويت
من 5
  • شيرين في حفل الكويت
  • شيرين في حفل الكويت
  • شيرين في حفل الكويت
  • شيرين في حفل الكويت
  • شيرين في حفل الكويت
(5 صور)
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
شيرين في حفل الكويت
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وقالت الفنانة خلال الحفل: "زيارتي لفنان زي فضل شاكر دي زيارة عزيزة على قلبي جدا، لكن أيضا ضباط أو البيادة الخاصة بالجيش اللبناني على دماغي من فوق".

في سياق متصل، أكد محامي شيرين وزوجها أن السلطات اللبنانية لم تفتح تحقيقاً معهما بسبب زيارتهما لفضل شاكر.

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