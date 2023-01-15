ربطتهما علاقة حب.. ممثلة لبنانية تخرج عن صمتها وتنعى وديع جورج وسوف

بعد فترة صمت منذ وفاة نجل جورج وسوف، خرجت الفنانة اللبنانية رولا شامية، عن صمتها لتنعى حبيبها السابق وديع جورج وسوف، قائلة: "ما كنت متوقعة يجي يوم وإحضر جنازتك، كنت ع طول قول طالما انت بخير اكيد انا بخير".

وتابعت تعليقاً على صورته في حسابها الرسمي عبر "إنستغرام": "نفسك بالسما يا اغلى الناس والله يرحمك يا قطعة من القلب فارقتني".

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يذكر أن رولا شامية سبق وأن كشفت عن علاقتها بنجل الفنان السوري الكبير جورج وسوف، مبيّنة أنّها انتهت بسبب بعده عنها؛ إذ كان يعيش في قطر، بينما هي تسكن في لبنان.

وقالت في لقاء تلفزيوني ديسمبر الماضي: "إنهما لم يصلا إلى الارتباط بشكل رسمي".

في حين، ذكرت تقارير إعلامية أن سلطان الطرب رفض علاقتهما، بسبب سن شامية التي تكبر نجله بأعوام.

يذكر أن وديع جورج وسوف رحل عن عالمنا يوم الجمعة 6 يناير، بعد تعرضه لنزيف، إثر خضوعه لعملية تكميم المعدة، التي أدت لوجود مضاعفات لم يستطع تحملها وأصبح تحت ملاحظة الأطباء في العناية المركزة لأكثر من أربعة أيام.