أحضان وقبلات.. شاهد حسام حبيب يحمل شيرين عبدالوهاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، يحتفلان عقب انتهاء حفلها في الكويت.

أحضان وقبلات

وظهر حسام حبيب وهو يستقبل شيرين عبد الوهاب عقب انتهاء الحفل ويحتضنها ويُقبلها ويحملها.

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وظهرت شيرين سعيدة بنجاح الحفل الأول، عقب الأزمة الصحية التي عاشتها مؤخرا، ودخلت بسببها مستشفى لعلاج الإدمان.

فيما انهالت التعليقات من الجمهور على مقطع الفيديو، إذ عبر البعض عن الصدمة بينما تمنى لهم عدد كبير من المتابعين السعادة.

حفل الكويت

وتصدر اسم شيرين، يوم الجمعة، محرك البحث غوغل، بعد حفلها على مسرح أرينا في الكويت.

الحفل هو الأول لشيرين بعد الأزمات مع زوجها حسام حبيب، والتي انتهت بعودتهما إلى حياتهما الزوجية، بعد العديد من الخلافات التي جرى تناولها إعلاميًا بكثافة.