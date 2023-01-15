قرار يحول الحياة إلى جحيم في دراما "أولاد عابد"

دراما اجتماعية جديدة يحملها مسلسل "أولاد عابد"، الذي ينطلق عرضه مساء الأحد عبر شاشة "MBC مصر"، ويضم كوكبة من نجوم الدراما المصرية.

المسلسل الجديد يشارك في بطولته رياض الخولي ومحسن محيي الدين وآيتن عامر وانتصار وجمال عبد الناصر، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج أكرم فريد.

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وتدور أحداث العمل داخل منزل "عابد المصري"، وهو البيت الكبير الذي يعيش بداخله ثلاثة أجيال متعاقبة، بداية بالجد عابد، رجل الأعمال الثري صاحب مصانع ومعارض السيراميك الأشهر في مصر.

شخصية "عابد المصري" تتميز بكونها شخصية عصامية بنت نفسها بنفسها، ونجح في أن يكون إمبراطورية، لكنه رجل مزواج، لديه أربع أبناء من زيجات مختلفة، وهو ما يخلق نوعا من أنواع الحساسية بين أفراد الأسرة.

ويسعى كل طرف إلى التقرب من الجد الثري، للحصول على ميزات إضافية، لكن قرارا يتخذه "عابد المصري" يتسبب في إنقلاب الحياة رأسا على عقب.

فقد قرر تخصيص نصف ثروته لإحدى بناته، وهو ما يجعل الأمور تتحول إلى جحيم داخل البيت الكبير، وتتشابك العلاقات بين جميع أفراد الأسرة، انتظارا لما ستسفر عنه أحداث المسلسل.

العمل ينطلق عرضه في الـ 15 من شهر يناير الجاري، ويعرض من الأحد إلى الخميس في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة عبر شاشة "MBC مصر".