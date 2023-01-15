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جورج وسوف
الفنان السوري جورج وسوف

هل يعتزل وسوف بعد وفاة نجله؟.. جديد عن "سلطان الطرب"

العربية.نت
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حالة حزن لا توصف ما زال يعيشها الفنان السوري جورج وسوف، بعد رحيل نجلة البكر وديع الأسبوع الماضي.

وبعد الصدمة التي أثارتها الفاجعة، تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باعتزال "سلطان الطرب" حزناً.

إلا أن الإعلامي اللبناني نيشان، خرج عن صمته ونفى تماما وهو صديق مقرّب من العائلة، ما أشيع خلال الساعات الماضية.

وقال في تصريحات صحافية، إن وسوف لم يبلغه بخبر اعتزاله الغناء حزنا على وفاة نجله، موضحاً أنه لو أراد لاعتزل بسبب أزمته الصحية.

فاجعة وحزن

يذكر أن الوسط الفني السوري والعربي، كان فجع قبل أيام، بخبر وفاة وديع وسوف ابن الفنان السوري جورج وسوف، إثر تداعيات جراحة في المعدة.

جاء خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان العائلة نقل الشاب الراحل إلى أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت بحالة حرجة إثر عملية تكميم المعدة خضع لها.

وقد انتفضت وسائل التواصل الاجتماعي حزناً بعد إعلان الوفاة، ورثى عدد كبير من المشاهير الراحل.

يذكر أن آخر إطلالات الفنان السوري جورج وسوف كانت بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، حيث أحيا صاحب "روحي يا نسمة" حفلاً موسيقياً ضخما بعنوان Trio Night، إلى جانب العديد من نجوم الموسيقى من الوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

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