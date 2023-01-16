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الدمية الساحرة

شاكيرا تهاجم والدة بيكيه بـ"ساحرة شمطاء".. وأغنيتها تصدح بأعلى صوت

وضعت دمية ترتدي ملابس سوداء تجلس على عصا مكنسة في شرفة منزلها المقابل لبيت والدة بيكيه.. وقامت بتشغيل أغنيتها الجديدة بصوت عالي جداً

العربية.نت
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بعد إطلاق أغنيتها الجديدة التي كانت مركزة للهجوم على صديقها السابق جيرارد بيكيه، قامت المطربة الكولومبية بمهاجمة والدة لاعب برشلونة سابقاً.

فقد قامت النجمة الشهيرة بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشمطاء بملابس سوداء تقف على عصا مكنسة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، أكد أنها قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة مع الدي جي Bizarrap، بصوت عالي جداً ليصل إلى بيتها، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع بقاء الدمية على الشرفة.

في المقابل، لاحظت والدة بيكيه، مونتسيرات برنابيو، وجود دمية مرعبة على شرفة منزل شاكيرا في برشلونة.

وضع مستمر منذ أسابيع

كما أخبر الصحفي مارك ليرادو ميلان البرنامج الإسباني Mas Vale Tarde أن أم بيكيه طلبت حتى من أحد الأفراد قلب الدمية حتى لا تواجه منزلهم مباشرة، الذي يقع في نفس الشارع، مشيرا إلى أن هذا الوضع مستمر منذ عدة أسابيع.

وكتب لايرادو عبر صفحاته علىمواقع التواصل: "قبل أسابيع ، تلقيت بعض المعلومات التي تفيد بأن والدة بيكيه كانت قلقة بشأن طقوس مزعومة تم إجراؤها لها مع ساحرة سوداء، لكنني لم أعطيها أي أهمية أخرى".

على الرغم من أن والدة بيكيه طلبت إزالته، يبدو أن شاكيرا أمرت بإعادته إلى المكان الذي يجعل عائلة شريكها السابق تشعر بعدم الارتياح، وفق ما نقلته وسائل الاعلام المحلية.

استعانت بهما لتسخر من بيكيه.. كاسيو ورينو يردان الصاع صاعين لشاكيرا سوشيال ميديا استعانت بهما لتسخر من بيكيه.. كاسيو ورينو يردان الصاع صاعين لشاكيرا
شاكيرا تنتقم من بيكيه في أغنيتها: أنت استبدلت الساعة الرولكس بالكاسيو العربية ميديا شاكيرا تنتقم من بيكيه في أغنيتها: أنت استبدلت الساعة الرولكس بالكاسيو

تصرفات غريبة.. وعلاقة متوترة

وتساءل العديد عن أسباب هذه التصرفات الغريبة من شاكيرا لوالدة بيكيه.

لكن تقرير صحفي كشف أن شاكيرا عانت كثيرا من معاملة والدة بيكيه لها طوال فترة ارتباطها بأبنها، وأنها كانت كثيرة الانتقاد لها.

كما ألقت والدة بيكيه باللوم على شاكيرا، لكونها مشغولة للغاية في مسيرتها الغنائية، واتهمتها بأنها تهمل ابنها.

وكانت شاكيرا قررت أن تكون أغنيتها الجديدة هجوم موجهة لـ حبيبها السابق بيكيه الذي تركها بعد ارتباطه بفتاة أخرى.

وأحدث أغنية المطربة الشهيرة ضجة عالمية ضخمة ومشاهدات بالملايين ودخلت على الخط شركات شهيرة مثل "كاسيو" و "رينو".

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