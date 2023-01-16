فيفي عبده تكشف عدد زيجاتها.. وتوجه نصيحة لشيرين
فيفي عبده لشيرين: من الحب ما قتل
كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تزوجت 5 مرات.
"لا أمانع في العرفي"
وقالت فيفي عبده، خلال لقاء مع فضائية لبنانية: "أنا ست واضحة ومبحبش الخيانة وتزوجت خمس مرات ولا أمانع من الزواج العرفي".
وتحدثت فيفي عبده، عن مرحلة الطفولة ووالدتها الراحلة، قائلة: "أمي عرفت تربينا وهي كانت بتحب المصارعة وبتضربنا بالكرباج، وأبويا كان رياضي وصحته كويسة".
رسالة لشيرين
في سياق منفصل، وجهت فيفي عبده، رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب بعد الأزمات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية. وقالت فيفي: "من حقك تعيشي مع جوزك بالطريقة اللي تعجبك، ولكن غلط إنهم يصوروها، ومن حقها تعيش براحتها مع جوزها واللي بيحب أحيانا بيخبط في أي حاجة، ومن الحب ما قتل".
ونصحت شيرين بالابتعاد عن أصدقاء السوء، مؤكدة "شيرين طيبة وحبت ومن حقها تحب، وأنا بقولها من خبرتي حاولي تقفلي عليك بيتك ومتحاوليش يكون عندك أصدقاء يضروكي".
-
3 قاطرات جرّتها.. سفينة البوسفور تنطلقالجهود تواصلت تنفيذاً لمحاولات التعميم العرب والعالم
-
بريطانيا: أوكرانيا ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدارأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن كييف ما زالت تسيطر على مواقع في سوليدار شرق البلاد، رغم هجمات قوات "فاغنر" الروسية.وأضافت في التقرير اليومي عبر حسابها ... العرب والعالم
-
لم يعد فصل الخير.. سوريون يحرقون القمامة للتدفئةسعر طن الحطب ما بين 130 و175 دولاراً والقشور 275 دولاراً سوريا