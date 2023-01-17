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فنان شهير يستغيث بمحمد رمضان من أجل العمل.. والرد مفاجأة

"نمبر ون" عبر فيسبوك: الفنان القدير إحسان الترك نورت مسلسل جعفر العمدة

القاهرة - أحمد الريدي
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يمر الفنان المصري إحسان الترك، الذي قدم نحو 200 عمل فني على مدار تاريخه الفني، بظروف قاسية حيث أنه لم يعد يجد أية أعمال جديدة يشارك فيها.

هذا الأمر دفعه لإطلاق استغاثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حينما تحدث في مقطع فيديو عن أحواله التي يعيشها، وكيف أنه اضطر في البداية إلى الانتقال من شقته في منطقة مدينة نصر، وبيعها للانتقال إلى منطقة شعبية.

وكذلك شروعه في بيع أثاث منزله، من أجل تدبير أحواله اليومية، خاصة أنه لم يعد تعرض عليه أية أعمال فنية، وحينما يتواصل مع المخرجين يعدوه بإيجاد فرصة عمل وهو ما لا يتحقق في النهاية.

آخرها مسلسل "الأسطورة"

كما اعتبر الفنان المصري أن هناك مؤامرة ضد الجيل الذي ينتمي إليه، رغم ما قدموه إلى الفن المصري، لكنه أطلق استغاثة إلى الفنان المصري محمد رمضان الذي عمل معه في 4 أعمال فنية من قبل، كان آخرها مسلسل "الأسطورة".

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حيث أكد له أنه في مقام ابنه، وعملا معا من قبل، لذلك فهو يطلب منه ألا ينساه ويتذكره، ويستعين به في الأعمال الفنية التي يقدمها هذه الفترة.

من جانبه، تفاعل "نمبر ون" خلال ساعات قليلة حيث نشر مجموعة من الصور التي تجمعه بالفنان إحسان الترك داخل موقع تصوير مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يقوم ببطولته رمضان، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلق محمد رمضان على الصور قائلا "الفنان القدير إحسان الترك نورت مسلسل جعفر العمدة"، ليعلن انضمامه إلى أسرة المسلسل وتحقيق رغبته المعلنة.

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