هل تصبح تريند؟.. نجمة عالمية تتبع شاكيرا وتنتقم!

يبدو أن طريقة المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا بالانتقام من صديقها ووالد أطفالها اللاعب جيرارد بيكيه، ستصبح "موضة" إلى حدّ ما.

فقد قررت الممثلة والمغنية الأميركية، مايلي سايرس، أن تسير على نفس الخطى، إذ خصصت أغنية لانتقاد زوجها السابق، الفنان الأسترالي، ليام هيمسورث، والذي انفصلت عنه قبل نحو 3 أعوام، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن".

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واختارت سايرس أن تطرح أغنيتها الجديدة بعنوان" الزهور" بعد توقف دام 3 أعوام.

وباليوم الذي صادف تاريخ عيد ميلاد طليقها أطلقت الأغنية التي تشير بكلماتها إلى قصة حب انتهت بالانفصال، حيث تقول: "أنا قادرة على شراء الزهور لنفسي، وأستطيع كتابة اسمي على الرمال، والتحدث ساعات مع نفسي.. ثمة أمور من الصعب فهمها".

وتضيف: "بإمكاني مراقصة نفسي، وأن أمسك بيدي.. نعم بات بإمكاني أن أهوى نفسي بصورة أفضل من حبك لي".

إلى ذلك، تحقق الأغنية نجاحا كبيرا، حيث حصدت أكثر من 38 مليون مشاهدة في أقل من 4 الأيام، علما أنها سوف تصدر في ألبوم سايلي القادم.

نجاحات قياسية

يذكر أن سايرس، البالغة من العمر 30 عاماً، كانت عاشت قصة حب عاصفة مع هيمسورث "33 عاماً"، منذ ما قبل العام 2012، حيث أعلنا خطوبتهما لمدة عام قبل أن يقررا الانفصال.

ومن بعدها عادا للارتباط من جديد إلى أن أعلنا زواجهما في العام 2011، وقع الطلاق في يناير من العام 2020.

أما شاكيرا التي أطلقت أغنيتها الأخيرة انتقاما من بيكيه، فحققت أيضا أرقاما قياسية بعدد مشاهدات تجاوزت الـ 71 مليون مشاهدة بعد أكثر من 24 ساعة.