جورجينا تخطف الأضواء في "Joy Awards" بالرياض.. وتكرم رياضية سعودية
جورجينا قدمت لمريم صالح بن لادن جائزة أفضل رياضية عربية لعام 2023
خطفت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الأنظار اليوم، خلال حفل "Joy Awards" في الرياض.
إطلالة جورجينا في حفل #JoyAwards❤️🇸🇦 pic.twitter.com/oi8ghUVCQJ— Gorgeous (@gorgeous4ew) January 21, 2023
ولفتت جورجينا كاميرات مختلف وسائل الإعلام بأزيائها حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة براقة.
كذلك، شاركت بتقديم جائزة أفضل رياضية عربية لعام 2023 والتي تنافس عليها أنس جابر، بسنت حميدة، يارا الحقباني ومريم صالح بن لادن، لتفوز الأخيرة بالجائزة.
الرياضية السعودية #مريم_صالح_بن_لادن تفوز بجائزة الرياضية المفضلة في حفل صناع الترفيه@RiyadhSeason #JoyAwards#صناع_الترفيه#موسم_الرياض#برنامج_جودة_الحياة#RiyadhSeason#BoulevardRiyadhCity@Turki_alalshikh pic.twitter.com/W8F816jJLN— MBC1 (@mbc1) January 21, 2023
يأتي ذلك فيما تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" حيث سيتم تكريم أهم نجوم صناع الترفيه والرياضة في العالم العربي.