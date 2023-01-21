جورجينا تخطف الأضواء في "Joy Awards" بالرياض.. وتكرم رياضية سعودية

خطفت جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، الأنظار اليوم، خلال حفل "Joy Awards" في الرياض.

ولفتت جورجينا كاميرات مختلف وسائل الإعلام بأزيائها حيث ظهرت على السجادة الحمراء بفستان كحلي غامق اللون مع غطاء للرأس ومجوهرات فاخرة براقة.

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كذلك، شاركت بتقديم جائزة أفضل رياضية عربية لعام 2023 والتي تنافس عليها أنس جابر، بسنت حميدة، يارا الحقباني ومريم صالح بن لادن، لتفوز الأخيرة بالجائزة.

يأتي ذلك فيما تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز "Joy Awards" حيث سيتم تكريم أهم نجوم صناع الترفيه والرياضة في العالم العربي.