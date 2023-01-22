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جيريمي رينر في المستشفى

انقلبت عليه آلية وزنها 6 أطنان.. ممثل هوليوودي يتعرض لـ30 كسراً

جيريمي رينر تعرض للحادث خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله في ولاية نيفادا يوم رأس السنة

لوس أنجلوس – فرانس برس
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كشف الممثل جيريمي رينر، المعروف خصوصاً بدور "هوك آي" في أفلام عالم مارفل، أمس السبت، أنه أصيب بكسور في أكثر من 30 عظمة في جسمه إثر تعرضه لحادثة خلال استخدامه كاسحة ثلوج في منزله في ولاية نيفادا الأميركية يوم رأس السنة.

وأمضى نجم "ذي أفنجرز" أكثر من أسبوعين في المستشفى بعد أن انقلبت عليه المركبة العملاقة التي يبلغ وزنها ستة أطنان أثناء كسحه الثلوج.

جيريمي رينر في أحد أفلام مارفل
جيريمي رينر في أحد أفلام مارفل

وكتب الممثل البالغ من العمر 52 عاماً على إنستغرام: "ستصلح هذه العظام المكسورة البالغ عددها 30 عظمة وستنمو أقوى من ذي قبل، تماماً كما يتعمق الحب والعلاقة مع العائلة والأصدقاء".

ونشر صورة يظهر فيها مستلقياً على سرير طبي ويداه على صدره، بينما كان رجل يرفع ساقه المثنية عند الركبة.

وكتب رينر: "التدريبات الصباحية والقرارات كلها تغيرت خلال رأس السنة غير العادي هذا".

وتعرض رينر للإصابات أثناء محاولته الصعود إلى كاسحة الثلوج لإيقافها. وقد تم إجلاؤه بمروحية. ونشر لاحقاً صورة سيلفي ذاتية من سريره في المستشفى، تُظهر كدمات شديدة على وجهه.

جيريمي رينر في المستشفى
جيريمي رينر في المستشفى
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وقال مسؤولون بعد وقت قصير من الحادث، إنه لم يكن هناك ما يشير إلى تناول رينر المخدرات أو الكحول قبل الحادثة.

ورُشح رينر لجائزتي أوسكار عن دوريه في "The Hurt Locker" و"The Town".

وظهر أيضاً بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضاً كالبطل الخارق "هوك آي" في عدد من أفلام سلسلة مارفل.

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