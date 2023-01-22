ثلاث جوائز لفيلم "كيرة والجن" في "Joy Awards" بالرياض

حفل ضخم شهدته العاصمة السعودية الرياض مساء السبت، حينما أقيم حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" بحضور نخبة من نجوم الفن في العالم، من أجل اختيار الأفضل فنيا لعام 2022.

حيث استطاع فيلم "كيرة والجن" الذي كتبه أحمد مراد وأخرجه مروان حامد، وتقاسم بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز، أن يحصد ثلاث جوائز دفعة واحدة.

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الفيلم نجح في الفوز بلقب الفيلم المفضل لعام 2022، فيما كان الأبطال على موعد مع جائزتين جديدتين خلال الحفل، ليتوالى النجاح الذي يحققه الفيلم.

كما حصد أحمد عز جائزة الممثل المفضل في فئة السينما عن دوره في فيلم "كيرة والجن"، وذلك بعد منافسة مع كريم عبد العزيز شريكه في الفيلم وكذلك الفنان أحمد حلمي.

وأهدى أحمد عز الجائزة لشريكه في الفيلم كريم عبد العزيز، مؤكدا أنه لا يوجد أي تنافس بينهما، كما أن كريم عبد العزيز كان حريصا على التصفيق لزميله بعد الإعلان عن فوزه بالجائزة.

الممثلة المفضلة .. هند صبري

أما ثالث الجوائز ذهبت إلى هند صبري حيث حصلت على جائزة الممثلة المفضلة في فئة السينما عن دورها في نفس الفيلم، وذلك بعد منافسة مع منى زكي ومنة شلبي وأسماء أبو اليزيد.

الأمر الذي عبرت عن إعجابها الشديد به، وأكدت أنها في حال أخبرها شخص قبل 5 سنوات أنها ستتسلم جائزة بهذا الحجم في الرياض، كانت ستظن أنها في حلم.

وأهدت هند صبري الجائزة لزميلاتها اللاتي نافسنها على هذه الجائزة ووصفتهن بالعظيمات، مشيرة إلى أن حلمها تحقق في وقت قياسي.