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رامز جلال
رامز جلال

رامز جلال يحسم الجدل.. هل يجهز لمقلب 2023؟

الفنان المصري أكد تواجده في الموسم الرمضاني 2023 من خلال نسخة جديدة من برنامج المقالب الخاص به

القاهرة - العربية.نت
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حسماً للجدل حول إمكانية عدم مشاركته ببرنامجه الشهير في موسم رمضان المقبل، أكد الفنان رامز جلال تواجده خلال الموسم الرمضاني 2023 من خلال نسخة جديدة من برامج المقالب الخاص به.

جاء ذلك خلال تواجد رامز جلال في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في نسخته الثالثة في الرياض.

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في هذا السياق، كشف رامز جلال ضمن تصريحاته للإعلامية بسنت شمس على قناة "MBC" عن مشاركته في فيلم سعودي - مصري يجمعه بالفنان حسن عسيري، الذي اشترك معه في تقديم أحد برامجه في رمضان.

كما أكد رامز جلال أن أحدث أفلامه "أخي فوق الشجرة" سيعرض في السعودية بتاريخ 1 فبراير المقبل. ومن المنتظر أن يحضر رامز جلال إطلاق فيلمه في السعودية.

يذكر أن فيلم "أخي فوق الشجرة" من بطولة رامز جلال وتارا عماد وحمدي الميرغني وويزو ومحمد ثروت، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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