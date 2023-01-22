ظهور لافت لمحمد منير بالرياض.. ومفاجأة لأحمد حلمي ومنى زكي

شهد مسرح حفل جوائز "Joy Awards" في الرياض، اليوم السبت، ظهور خاص للفنان المصري محمد منير حيث قدم من خلاله أغنية "الليلة يا سمرا"، وحصل على جائزة خاصة تكريما لمسيرته الاستثنائية.

وصعد منير إلى المسرح مساء السبت وقدم أغنيته "الليلة يا سمرا" بتوزيع موسيقي جديد ومختلف، وسط تفاعل كبير من حضور الحفل مع المطرب الملقب بالملك.

مادة اعلانية

كما حصل صاحب "لما النسيم"، على جائزة صناع الترفيه الفخرية تقديرا لمسيرته الفنية الاستثنائية، حيث سلمه الجائزة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية.

جائزة الزوجية لأحمد حلمي ومنى زكي

كذلك، شهد الحفل مفاجأة أخرى كانت في انتظار الثنائي المصري أحمد حلمي ومنى زكي حيث مُنحا جائزة مشتركة تحت اسم "جائزة صناع الترفيه الفخرية".

واعتبر حلمي أن الجائزة كانت مفاجأة غير متوقعة لهما، لكنها أسعدته للغاية، ووصفها بجائزة الزوجية.

فيما عبرت منى زكي عن سعادتها بوجودها في حدث يهتم بالفن والفنانين للمرة الأولى، موجهة الشكر لحسن التنظيم والاستضافة خلال هذا الحدث الكبير.

الثنائي ظهرا قبل استلام التكريم للحديث عن ترشيحهما للجوائز الخاصة بالحفل، حيث كان حلمي مرشحا لجائزة الممثل الأفضل في فئة السينما، فيما كانت منى زكي مرشحة لجائزة الممثلة المفضلة.

كما أكدا أنهما قاما بالتصويت لبعضهما البعض، كما أشادت منى زكي بفيلم زوجها الأخير، مشيرة إلى كونه مثل عودة قوية له في السينما وهو ما أحبته.

وفيما يخص التكريم وتأثيره على صناعة السينما، أكد حلمي أن الأمر يجعله يشعر بأن ما قدمه له مردود وهو أمر مشجع للغاية، كما أن الحفل يمثل التقاء لصناع الفن.

أمر إيجابي

بدورها، أكدت منى زكي أن ما يحدث هو أمر إيجابي للغاية ويصب في مصلحة الفن في الوطن العربي، معربة عن إعجابها بما يجري، خاصة أنها تحضر للمرة الأولى.

يشار إلى أن حفل "جوي أووردز" شهد تواجد عدد كبير للغاية من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، في العاصمة السعودية الرياض.

ووزعت الجوائز على الفائزين بلقب الأفضل بناء على تصويت الجمهور، فيما منح البعض الآخر جوائز فخرية وتكريمية تقديرا لمشوارهم الفني الطويل.

كما أشاد الجميع بالتنظيم المميز والأجواء الرائعة التي يشهدها الحفل، مؤكدين على الدور الهام الذي يلعبه الأمر في صالح صناعة الفن في الوطن العربي.