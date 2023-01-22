مروان خوري يهدي السعودية أغنية

أحيا الفنان مروان خوري منذ أيام حفلاً غنائياً ضمن موسم الرياض في السعودية، وقدم باقة من أجمل أغنياته (كل القصايد، يا رب، وغيرها)، والمفاجأة كانت تأديته أغنية كانت بمثابة هدية منه إلى المملكة بعنوان "يا سيف الحق ودار الإلفة يا الرياض"، كما قال في حديث للعربية.نت.

وكان خوري تخلّى مؤخراً عن العزوبية، وها هو بعد قصة حب طويلة يتوج ذلك بارتباط رسمي، ورغم أن الشريكة ندى رمال من ديانة مختلفة (هو مسيحي وهي مسلمة) فإنه يعتبر أن الحب لا ديانة له وأقوى من أن تواجهه أي عقبة، حسب ما قال.





مروان خوري مروان خوري مروان خوري

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من بين الصفات التي تتمتع بها زوجته ندى رمال، والتي شجعته على مثل هذه الخطوة، "التسامح وطيبة القلب وخفة الدم وسرعة البديهة، بالإضافة إلى أن ندى جميلة"، كما يقول خوري، مضيفاً أن "الحب بالنهاية لا يحتاج إلى شروط"، ورأى أن أبرز ما يميّز الحياة الزوجية هو الاستقرار، وكان أهدى زوجته إحدى أغنياته، وهي "تم النصيب".

تطرق إلى جديده الفني فقال: إن بين يديه خمس أغنيات يعمل حالياً على إنجازها، ومن بينها أغنية ستكون شارة لمسلسل "كريستال".

ويتمتع مروان خوري بعدّة مواهب، وهي التلحين وكتابة الشعر وكلمات الأغاني، والغناء والعزف، لكنه أكد أن "مروان الموسيقى" متأصّل في داخله أكثر من جوانب أخرى في شخصيته الفنية.

الجدير ذكره أن الفنان مروان خوري خاض تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج "طرب" ويعتبرها تجربة "مهمة وغنية"، وقد أخذته إلى مكان آخر يشبهه كثيراً، كما أنه يعتبر نفسه في البرنامج "مضيفاً"، إذ يستضيف فيه وجوهاً متنوعة ومختلفة في عالم الفن وغير الفن، وتربطه بهم علاقة ود ومحبة، وقد صوّر حتى اليوم أربعة مواسم، ومن المحتمل أن يكون هناك موسم خامس من البرنامج، وقد أحب هذه التجربة لأنها أظهرت صورة مروان "الموسيقي والمغني والملحن".

وأنهى حديثه بالتطرق إلى وفاة والدته، هذا الحدث الذي يعتبره محورياً في حياته، فهو حين فقدها شعر أنه "كبر" من الداخل بعد أن كان يشعر أنه لا يزال طفلاً بوجودها، شعر أنه بفقدانها خسر السند والدعم والعاطفة والحنان، لكن هذا الغياب تعوّضه عائلته المؤلفة من والده وإخوته والناس الذين يحبونه، لكنه عاد وقال "بصراحة لا عاطفة في الكون تشبه عاطفة الأم على ولدها".